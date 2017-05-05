Моґеріні: 4 країни приєднались до санкцій ЄС через загрозу суверенітету України

Чотири країни приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити до 15 вересня 2017 року санкції проти громадян України і Росії, запроваджених через загрозу територіальній цілісності України.
13 березня Рада ЄС прийняла рішення (CFSP) 2017/445 про продовження на півроку обмежувальних заходів, серед яких – замороження рахунків і заборона на в’їзд - проти людей та компаній, які відповідальні за підрив та загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.
Про це йдеться у заяві верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Моґеріні.
«Країни-кандидати на приєднання до ЄС Чорногорія та Албанія, учасниця Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС» - йдеться у заяві.
За словами Моґеріні, ці країни зобов’язалися забезпечити відповідність своє національної політики до згаданого рішення Ради ЄС.
«Євросоюз взяв до уваги це зобов’язання і вітає його» - наголошується у заяві.
Санкції застосовуються до 150 осіб і 37 компаній. Вперше вони були запроваджені у березні 2014 року, і неодноразово продовжувалися.
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