Клімкін закликав радника Трампа з нацбезпеки до подальшої допомоги Україні - МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до США закликав радника з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа Герберта Реймонда Макмастера до подальшої військово-технічної допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

Павло Клімкін в ході зустрічі подякував американській стороні за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у контексті боротьби проти російської агресії.

«Міністр Павло Клімкін висловив сподівання, що досвід, який генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер здобув під час вивчення стратегії гібридної війни РФ в Україні на доручення командування армії США, дає йому можливість повною мірою зрозуміти виклики, з якими стикається Україна», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

«Співрозмовники також проговорили можливості розвитку домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Петра Порошенка та президента США Дональда Трампа 5 лютого 2017 року, та з цією метою продовження діалогу з адміністрацією США на усіх рівнях», – зазначили в МЗС України.

У ході візиту до Вашингтона Павло Клімкін також зустрівся з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, сенатором Марко Рубіо та ін. і виступив на слуханнях у підкомітеті з бюджетних асигнувань Сенату США на тему: «Політика та наміри Росії щодо окремих країн Європи».

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