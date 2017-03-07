Робочий візит Клімкіна до США включає зустріч з держсекретарем Тіллерсоном - МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав свій дводенний робочий візит до Вашингтона у понеділок з покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Павло Клімкін вшанував пам’ять Великого Кобзаря напередодні 203-ї річниці від дня його народження.

6 березня міністр Клімкін провів низку зустрічей з керівництвом та експертами провідних аналітичних центрів Вашингтона.

Ці зустрічі передують офіційним переговорам в Державному департаменті США та Білому домі, запланованим на вівторок 7 березня.

Глава МЗС України також виступить під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Сенату США на тему «Російська політика і наміри щодо окремих європейських країн: приклад України».

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Візит глави МЗС України до Вашингтона спрямований на інтенсифікацію політичного діалогу між двома державами в контексті обговорення широкого кола питань українсько-американського стратегічного партнерства. При цьому увага звертається, передусім, на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також на підтримку Вашингтоном поступального просування внутрішніх реформ в Україні, - йдеться у повідомленні.

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