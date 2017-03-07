Робочий візит Клімкіна до США включає зустріч з держсекретарем Тіллерсоном - МЗС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав свій дводенний робочий візит до Вашингтона у понеділок з покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Павло Клімкін вшанував пам’ять Великого Кобзаря напередодні 203-ї річниці від дня його народження.
6 березня міністр Клімкін провів низку зустрічей з керівництвом та експертами провідних аналітичних центрів Вашингтона.
Ці зустрічі передують офіційним переговорам в Державному департаменті США та Білому домі, запланованим на вівторок 7 березня.
Глава МЗС України також виступить під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Сенату США на тему «Російська політика і наміри щодо окремих європейських країн: приклад України».
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.
Візит глави МЗС України до Вашингтона спрямований на інтенсифікацію політичного діалогу між двома державами в контексті обговорення широкого кола питань українсько-американського стратегічного партнерства. При цьому увага звертається, передусім, на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також на підтримку Вашингтоном поступального просування внутрішніх реформ в Україні, - йдеться у повідомленні.
Дивіться також: Про суд над Романом Насіровим - заступник глави адміністрації президента України Дмитро Шимків
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum