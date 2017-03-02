Британський уряд "має бути готовим до незручних розмов" з Трампом про санкції щодо Росії

Британські парламентарі закликають уряд Терези Мей бути готовим до “незручних розмов” з адміністрацією Дональда Трампа та союзниками у Європі, щоб запобігти спробам послабити західні санкції щодо Росії.

Скасування чинних санкцій має бути пов’язане з виконанням Росією її зобов’язань щодо України і тому цього не можна пропонувати в обмін на співпрацю Росії в інших галузях

Але в оприлюдненому новому звіті Комітет у закордонних справах Палати громад також рекомендує урядові переглядати політику щодо Росії, бо теперішня “малоефективна”.

У документі згадано про проросійські заяви провідних кандидатів на президентську посаду у Франції: Марін Ле Пен і Франсуа Фійона, а також заяви президента Трампа про можливість скасування санкцій, щоб покращити взаємини з Росією.

“Це було б відмовою від обов’язків міжнародної спільноти щодо України, і додало б Росії сміливості у намаганнях диктувати свої умови співпраці з Заходом”, - йдеться у звіті.

При цьому депутати наголошують, що “скасування чинних санкцій має бути пов’язане з виконанням Росією її зобов’язань щодо України і тому цього не можна пропонувати в обмін на співпрацю Росії в інших галузях. Такий підхід допоможе уникнути моральної та юридичної легітимізації Росії і відходу від британських цінностей і стандартів”.

Звіт також закликає більше підтримувати Україну, зокрема фінансово, щоб протидіяти деструктивним російським діям і допомагати Києву реформуватися.

Комітет, в якому переважають депутати урядової Консервативної партії, вважає, що згортання контактів з Москвою виявилося неефективним, і пропонує своєму Міністерству закордонних справ шукати кращі методи роботи.

Політики, зокрема, висловлюються проти того, щоб Велика Британія бойкотувала фінал чемпіонату світу з футболу в Росії 2018 року з політичних мотивів. Такий бойкот парламентарі вважають доцільним лише з причин пов’язаних з самим спортом, наприклад, у разі проблем з допінгом.

Документ констатує, що британські взаємини з Росією досягли найгіршого стану з часів «холодної війни» і вказує, що президент Путін очолив укорінення в Росії антизахідної ідеології та агресивної політики щодо сусідів:

“Російська закордонна політика має на меті підірвати теперішній світовий порядок, недопустити самовизначення та самостійних рішень сусідніх країн, що вона розглядає як зміну режимів, а також поширити у світі російських поглядів на світ у якості альтернативи західним цінностям… Байдужість російського уряду до прав людини, свободи висловлювання та верховенства закону підкреслюють викликчність його закордонної політики, і це лежить в основі провалу британсько-російських відносин”.

Тим часом міністр закордонних справ Борис Джонсон відвідував Київ разом з польським колегою, щоб, повідомив він у Twitter, виявити “100% підтримку України” в умовах російської агресії.

Колишній український прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, який перебуває у ці дні в Лондоні, сказав, що у нього склалося розуміння, що Велика Британія "не збирається домовлятися з Росією за рахунок України".

"Якщо Росія забирається геть з України, якщо повністю виконується мирний план і Україна відновлює свою територіальну цілісність, а Росія перестає порушувати міжнародне законодаство, то об’єктивно, що усі країни світу, в тому числі Велика Британія, повинні знайти спільні точки дотику з Росією. В тому числі і в питаннях Сирії", - сказав лідер партії "Народний фронт" у відповідь на запитання "Голосу Америки".

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