Від першого за 2 роки візиту Меркель до Путіна багато не очікують

Канцлер Німеччини Анґела Меркель збирається на зустріч у вівторок з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі, курортному місті на чорноморському узбережжі.

...Нагадувати Росії знову й знову, що скасування санкцій та відновлення нормальних відносин можливе, якщо Москва зробить необхідне. Але у Москві це давно знають і тому можливості досягнень через додатковий тиск дуже обмежені.

Офіційною метою зустрічі названо переговори про приготування до саміту керівників 20 найбільших економік світу, що відбудеться в Гамбурзі у липні.

Речник канцлера також сказав, що ключовою темою переговорів Меркель і Путіна буде Україна та війна в Сирії.

Ні в Берліні, ні в Москві не лунає припущень про можливі досягнення у найпроблематичніших питаннях.

Часопис Financial Times цитує спеціального представника німецького уряду у справах Росії Ґернота Ерлера, який сказав: “Я не можу бути надто оптимістичним щодо поступу. Путін буде дуже впевнений щодо своїх позицій, а канцлер також дотримуватиметься своїх”.

У пресі є припущення, що президент Путін, який ще не зустрічався з новим президентом США Дональдом Трампом, може бути зацікавлений у враженнях від Меркель, яка відвідала Вашингтон у березні.

Минулого місяця на запрошення Анґели Меркель у Берліні перебувала донька американського президента Іванка Трамп, яка нещодавно отримала офіційну роль радника у Білому Домі.

Анґела Меркель не відвідувала Росію упродовж двох років, але востаннє брала участь у багатосторонній зустрічі з Володимиром Путіним у Берліні в листопаді 2016 року разом з президентом України Порошенком та Франції Олландом.

Керівники чотирьох країн є учасниками так званого "Мінського" мирного процесу, який попри неефективність залишається єдиною міжнародною платформою для спроб зупинити війну на сході України.

Невиконання Росією умов Мінських угод - одна з підстав міжнародних санкцій проти Москви. Інша частина санкцій пов’язана з із захопленням Росією кримського півострова та анексії української території.

В інтерв’ю німецькій газеті Berliner Zeitung Ґернот Ерлер також сказав, що й Україна не виконує усі вимоги “Мінська”, але головну відповідальність за становище поклав на Росію.

Ерлер сказав, що Німеччина вважає за потрібне шукати позитивні підходи і “нагадувати Росії знову й знову, що скасування санкцій та відновлення нормальних відносин можливе, якщо Москва зробить необхідне. Але у Москві це давно знають і тому можливості досягнення через додатковий тиск дуже обмежені”.

До запровадження санкцій Німеччина була ключовим західним партнером Росії.

Обсяги торгівлі двох країн 2012 року сягали 80-ти мільярдів євро, але через санкції скоротилися приблизно наполовину.

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