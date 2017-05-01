Спеціальні потреби

Мови
Актуально

Від першого за 2 роки візиту Меркель до Путіна багато не очікують

Канцлер Німеччини Анґела Меркель збирається на зустріч у вівторок з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі, курортному місті на чорноморському узбережжі.

...Нагадувати Росії знову й знову, що скасування санкцій та відновлення нормальних відносин можливе, якщо Москва зробить необхідне. Але у Москві це давно знають і тому можливості досягнень через додатковий тиск дуже обмежені.
Ґернот Ерлер, координатор політики німецького уряду щодо Росії.

Офіційною метою зустрічі названо переговори про приготування до саміту керівників 20 найбільших економік світу, що відбудеться в Гамбурзі у липні.

Речник канцлера також сказав, що ключовою темою переговорів Меркель і Путіна буде Україна та війна в Сирії.

Ні в Берліні, ні в Москві не лунає припущень про можливі досягнення у найпроблематичніших питаннях.

Часопис Financial Times цитує спеціального представника німецького уряду у справах Росії Ґернота Ерлера, який сказав: “Я не можу бути надто оптимістичним щодо поступу. Путін буде дуже впевнений щодо своїх позицій, а канцлер також дотримуватиметься своїх”.

У пресі є припущення, що президент Путін, який ще не зустрічався з новим президентом США Дональдом Трампом, може бути зацікавлений у враженнях від Меркель, яка відвідала Вашингтон у березні.

Минулого місяця на запрошення Анґели Меркель у Берліні перебувала донька американського президента Іванка Трамп, яка нещодавно отримала офіційну роль радника у Білому Домі.

Анґела Меркель не відвідувала Росію упродовж двох років, але востаннє брала участь у багатосторонній зустрічі з Володимиром Путіним у Берліні в листопаді 2016 року разом з президентом України Порошенком та Франції Олландом.

Керівники чотирьох країн є учасниками так званого "Мінського" мирного процесу, який попри неефективність залишається єдиною міжнародною платформою для спроб зупинити війну на сході України.

Невиконання Росією умов Мінських угод - одна з підстав міжнародних санкцій проти Москви. Інша частина санкцій пов’язана з із захопленням Росією кримського півострова та анексії української території.

В інтерв’ю німецькій газеті Berliner Zeitung Ґернот Ерлер також сказав, що й Україна не виконує усі вимоги “Мінська”, але головну відповідальність за становище поклав на Росію.

Ерлер сказав, що Німеччина вважає за потрібне шукати позитивні підходи і “нагадувати Росії знову й знову, що скасування санкцій та відновлення нормальних відносин можливе, якщо Москва зробить необхідне. Але у Москві це давно знають і тому можливості досягнення через додатковий тиск дуже обмежені”.

До запровадження санкцій Німеччина була ключовим західним партнером Росії.

Обсяги торгівлі двох країн 2012 року сягали 80-ти мільярдів євро, але через санкції скоротилися приблизно наполовину.

Дивіться також: Вікно в Америку. Як думаєте, іммігранти - тягар для суспільства чи поштовх для економіки країни? - Хочете дізнатися, чому американська молодь повертається до розваг своїх батьків? - Цікаво побувати у Голлівудській школі гриму?

Вікно в Америку
please wait
0:20:00
0:00:00 /0:20:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG