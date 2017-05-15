Для боротьби з хакерами потрібна участь урядів і співпраця технокомпаній та користувачів - Microsoft

Microsoft закликає уряди світу до “колективних дій, щоб захистити людей в Інтернеті”.

У нападі з використанням WannaCrypt були застосовані програмні інструменти, викрадені в Агентства національної безпеки США(NSA)

Заява стала відповіддю на ураження минулими вихідними понад 200 000 комп'ютерів у понад 150 країнах вірусною програмою, що блокувала інформацію та вимагала заплатити $300 викупу за розблокування.

Масоване поширення програми WannaCrypt у п’ятницю спочатку зареєстрували у Великій Британії та Іспанії.

Серед уражених виявилися комп’ютерні мережі в деяких лікарнях британської Національної системи охорони здоров’я (NHS). Місцева преса пише, що лікарі в окремих випадках були вимушені скасовувати операції.

Президент Microsoft Бред Сміт, який також є головним правником компанії, написав, що минулими вихідними його фахівці “працювали цілодобово, щоб допомогти клієнтам, враженим цим інцидентом”.

Британська телерадіомовна корпорація повідомляє, що її аналіз станом на ранок понеділка виявив виплату викупів на суму близько $38 000.

Зловмисники вимагають гроші у вигляді інтернетної криптовалюти Bitcoin, яку важко простежувати.

На компанії Microsoft лежить особлива відповідальність за ситуацію, бо даний вірус вражає саме комп’ютери, які використовують операційну систему Windows.

Бред Сміт підкреслює, що зловмисники, які поширювали програму “WannaCrypt”, скористалися напрацюваннями Агентства національної безпеки США (NSA), що були викрадені хакерами.

Про викрадення стало відомо на початку року і 14 березня Microsoft випустив і рекомендував користувачам завантажити додаток до операційної системи, який закривав виявлену лазівку.

“Той факт, що багато комп’ютерів були незахищеними через два місяці після випуску додатку”, - йдеться у заяві, свідчить, що відповідальність за безпеку лежить і на технологічних компаніях, і на користувачах.

Однією з найбільш уражених країн називають Росію, де проблеми виявили у комп’ютерній мережі Міністерства внутрішніх справ країни.

Зараз повідомляють, що подальше масове поширення комп’ютерного вірусу минулими вихідними “випадково” стримав анонімній британський фахівець з комп’ютерної безпеки, який у кодуванні зловмисної програми виявив можливість її вимикати.

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