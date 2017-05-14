Як захистити себе від кібератаки, від якої постраждали десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу. Поради експертів

Світ не помітив, що був на межі комп’ютерної катастрофи: понад 100 тисяч компаній у 150 країнах світу постраждали від глобальної кібератаки.
Ми ще не бачили нічого, що б за 24 години поширилось на стільки країн і континентів
Понад сто тисяч компаній у 150 країнах світу постраждали від блискавичної, глобальної кібератаки небачених масштабів, що почалась у п’ятницю. Робота урядових структур по всьому світу була паралізована. Світу пощастило: програмісти миттєво знайшли спосіб зупинити атаку, однак, експерти попереджають про можливу другу хвилю, зупинити яку не буде так легко.
"Це атака безпрецедентного масштабу. Ми ще не бачили нічого, що б за 24 години поширилось на стільки країн і континентів", - каже керівник компанії з кібербезпеки Варум Бадвар.
Поміж жертв кіберзлочинців - компанія доставки пакунків "Федекс" у США, залізничний транспорт у Німеччині та Росії, фабрики та телефонні компанії по всій Європі, лікарні у Великобританії.
Десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу були заморожені, і отримали повідомлення з вимогою заплатити викуп або втратити важливу інформацію.
Злочинці вимагали від трьохсот доларів і більше в інтернет валюті "Біткоін".
"Причина чому стільки комп’ютерів постраждало одночасно, в тому, що злочинці знайшли прогалину у найбільш популярній операційній системі світу – Microsoft Windows. "Майкрософт" розробив захист, але не всі користувачі ним скористалися", - каже колишній помічник генпрокурора США Джон Керлін.
Анонімний 22-х річний британський програміст, вивчаючи вірус, випадково знайшов у ньому запрограмований злочинцями механізм зупинки дії вірусу. Не усвідомлюючи того, він запустив цей процес. Американський експерт з кібербезпеки Дерен Гасс першим помітив дію механізму.
"Коли було запущено механізм, вірус просто припинив працювати і захоплювати інформацію на інфікованому комп’ютері", - каже Гасс.
На думку експертів, атака була проведена завдяки вірусу розробленому американською розвідкою для боротьби з тероризмом.
"Хтось вкрав цю інформацію, опублікував в інтернеті, і тепер з допомогою цього вірусу атакують комп’ютери у США та навколо світу", - пояснює експерт з кібербезпеки Джон Бамбенек.
Поки уряди світу шукають людей, що провели атаку, експерти радять пересічним користувачам комп’ютерів не гаяти часу.
"Негайно завантажте і встановіть усе, що присилає вам Майкрософт. Якщо ваш комп’ютер вже інфікований, я би звернувся до перевіреної компанії з кібер безпеки", - радить експерт з питань безпеки Бред Ґаррет.
Ще на початку року, компанія "Майкрософт" розіслала своїм користувачам необхідне оновлення свого програмування. Компанії які його застосували- захищені від цього вірусу. Саме цим експерти пояснюють, що порівняно мало американських компаній стали жертвами цієї кібер атаки.
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