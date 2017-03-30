Екс-генсек НАТО закликав дати Україні статус провідного союзника США за межами Альянсу

США мають надати Україні спеціальний статус, який мають 16 інших країн, а саме - провідного союзника Америки за межами НАТО. Це стало би сигналом про реальну відданість

США мають надати Україні статус провідного союзника за межами НАТО. Про це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен заявив у четвер у Вашингтоні у ході виступу в аналітичному центрі Hudson Institute.

На думку Расмуссена, такий вчинок став би свідченням забов'язань, які США беруть на себе по відношенню до України.

"США повинні надати Україні спеціальний статус, який мають 16 інших країн, а саме - провідного союзника Америки за межами НАТО. Це стало би сигналом про реальну відданість", - йдеться у твіті на офіційній сторінці Расмуссена.

Расмуссен у травні 2016-го року став позаштатним радником президента України Петра Порошенка

Статус провідного союзника за межами НАТО надається урядом США країнам, які мають стратегічні робочі відносини із збройними силами США, але не входять до НАТО. Цей статус не є грантією пакту про спільну оборону із США, але надає декілька військових та фінансових переваг, яких не мають країни, які не є членами НАТО.

За повідомленням ВВС, Расмуссен у травні 2016-го року став позаштатним радником президента України Петра Порошенка.

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