Малайзійський суд звинуватив двох жінок у вбивстві брата північнокорейського лідера

Малайзія звинуватила двох жінок у зв’язку з вбивством Кім Чен Нама, однокровного брата лідера КНДР Кім Чен Ина.
Індонезійку Ситі Айсію, якій двадцять п’ять років, та Доан Ті Гуонг з В’єтнаму приведено до суду в Куала-Лумпурі під сильною охороною.
Обох жінок не просили відповісти на запитання, чи вони вважають себе винними, але вони самі сказали що невинні та що вважали, що брали участь в епізоді для телевізійної програми. Якщо їх буде визнано винними, їм загрожує смертна кара.
Їх звинувачують у тому, що вони є тими двома жінками, яких зареєстрували камери спостереження в аеропорту в Куала-Лумпурі минулого місяця, коли вони змазали чимось обличчя Кім Чен Ина. Він помер через 20 хвилин. Орган влади кажуть, що смерть спричинена сильною нервово-паралітичною речовиною VX.
Прокуратура хоче, щоб обох жінок судити разом. Вони повернуться до суду в квітні.
У середу суд заборонив поліції і можливим очевидцям робити будь-які заяви в цій справі.
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