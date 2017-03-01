Спеціальні потреби

Мови
Світ

Малайзійський суд звинуватив двох жінок у вбивстві брата північнокорейського лідера

  • Голос Америки
Жінка (у центрі), запідозрена у вбивстві брата лідера КНДР, під ескортом малайзійської поліції

Жінка (у центрі), запідозрена у вбивстві брата лідера КНДР, під ескортом малайзійської поліції

Показати коментарі

Малайзія звинуватила двох жінок у зв’язку з вбивством Кім Чен Нама, однокровного брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Індонезійку Ситі Айсію, якій двадцять п’ять років, та Доан Ті Гуонг з В’єтнаму приведено до суду в Куала-Лумпурі під сильною охороною.

Обох жінок не просили відповісти на запитання, чи вони вважають себе винними, але вони самі сказали що невинні та що вважали, що брали участь в епізоді для телевізійної програми. Якщо їх буде визнано винними, їм загрожує смертна кара.

Їх звинувачують у тому, що вони є тими двома жінками, яких зареєстрували камери спостереження в аеропорту в Куала-Лумпурі минулого місяця, коли вони змазали чимось обличчя Кім Чен Ина. Він помер через 20 хвилин. Орган влади кажуть, що смерть спричинена сильною нервово-паралітичною речовиною VX.

Прокуратура хоче, щоб обох жінок судити разом. Вони повернуться до суду в квітні.

У середу суд заборонив поліції і можливим очевидцям робити будь-які заяви в цій справі.

Дивіться також: Народний депутат України Сергій Березенко розповів про корупцію в Україні, довіру до влади та співпрацю з Вашингтоном

Народний депутат України Сергій Березенко розповів про корупцію в Україні, довіру до влади та співпрацю з Вашингтоном. Відео
please wait
0:05:44
0:00:00 /0:05:44
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG