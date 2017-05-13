Північна Корея готова розмовляти зі Сполученими Штатами за певних умов

Високопоставлений північнокорейський дипломат заявила в суботу, що Пхеньян бажав би розпочати розмови зі Сполученими Штатами за відповідних умов.

Генеральний директор з американських питань Міністерства закордонних справ КНДР Цой Сон Хві зробила таку заяву в розмові з репортерами в Пекінському міжнародному аеропорту під час зупинки в дорозі з Норвегії до Пхеньяна.

«Ми матимемо діалог за відповідних умов, сказала вона, згідно з інформаційним агентством Йонгап, відповідаючи на запитання, чи Північна Корея погодиться на зустріч з адміністрацією президента Трампа. В Осло Цой Сон Хві мала зустріч з американськими науковцями і колишніми урядовими особами.

Американські посадовці поки що не коментували цієї заяви.

Минулого місяця президент Трамп заявив, що може спалахнути «великий, великий конфлікт» з Північною Кореєю, але що він волів би дипломатичну розв’язку з приводу ядерної і ракетної програм КНДР.

Пізніше Трамп сказав, що для нього була б честь зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином за певних умов.

Тимчасом президент Південної Кореї, який зайняв посаду минулого тижня, заявив, що він також хотів би відвідати Північну Корею за відповідних умов.

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