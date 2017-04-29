Північна Корея здійснила випробування балістичної ракети

За попередніми даними, запуск був невдалим



Північна Корея провела випробування балістичної ракети. Ракету наземного базування запущено вранці в суботу зі східної частини країни, на північ від Пхеньяна.

Джерела в адміністрації США повідомили, що за попередніми даними, запуск був невдалим: ракета вибухнула незабаром після запуску.



Представник Тихоокеанського командування США повідомив, що ракета не встигла покинути території Північної Кореї і вибухнула через кілька хвилин після запуску. За попередніми даними, це була нова ракета KN-17 середнього радіусу дії, яка була вперше продемонстрована на параді в Пхеньяні 16 квітня. У квітні КНДР провела два тестові запуски KN-17.



Президент Трамп відреагував на повідомлення про нове випробування балістичної ракети Пхеньяном у пості в соціальній мережі Twitter, в якому він звинуватив Північну Корею у тому, що цим запуском вона «проявила неповагу» до Китаю і його «вельмишановного президента».

В інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому в четвер, президент Трамп заявив про високу ймовірність «дуже» великого конфлікту з Північною Кореєю.

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