Конгрес поки не знайшов доказів контактів між передвиборчим штабом Трампа і Росією

Комітет з розвідки Палати представників має намір також розслідувати можливе втручання Росії у вибори Голова постійного комітету з розвідки Палати представників США Девін Нуньєс заявив у понеділок, що поки не знайшов доказів контактів між передвиборчим штабом Дональда Трампа і російськими органами влади під час передвиборчої кампанії 2016 року.

Нуньєс додав, що комітет має намір розширити розслідування дій Росії, розглянувши також звинувачення у втручанні в американські вибори. Він також повідомив, що прослухав брифінг про розшифровки телефонної розмови між колишнім радником з національної безпеки Майклом Флінном і російським послом, який відбувся після виборів. За його словами, нічого тривожного в цій розмові він не побачив.

Він також додав, що поки що не бачить потреби, щоб спеціальний прокурор провів слідство в цій справі, до якого у п’ятницю закликав республіканський законодавець з Каліфорнії Деррел Айсса.

Нуньєс заявив, що він дуже занепокоєний з приводу витоків таємної інформації до ЗМІ, і дав зрозуміти що слідчі зможуть знайти тих, хто мав доступ до записів розмов між колишнім радником з національної безпеки Флінном і російським послом. «Це повинна бути відносно невелика кількість людей», – сказав він.

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