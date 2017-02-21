NBC: Путіну підготували психологічний портрет Трампа

Телекомпанія повідомляє, що новий президент США характеризується як людина схильна до ризику, який також може бути наївним

Президенту Росії Володимиру Путіну підготували психологічний портрет Дональда Трампа, повідомила телекомпанія NBC News з посиланням на високопоставленого радника Кремля.

За даними американської телекомпанії, в попередніх висновках цього психологічного досьє новий американський лідер характеризується як людина схильна до ризику, який у той же час може бути наївним.

«Трамп у повній мірі не розуміє, хто такий Путін, а він може бути дуже жорстким хлопцем», – заявив NBC News колишній заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Федоров.

Досьє виготовляється колишніми дипломатами і співробітниками апарату Путіна, додав він.

Спроба зрозуміти настрої американського президента робиться для того, щоб допомогти Путіну під час його першої зустрічі з новим лідером США, дата якої поки що не призначена, відзначає телекомпанія.

«У Кремлі ведеться серйозна підготовча робота, в тому числі готується документ на семи сторінках, який описує психологічний портрет Трампа, заснований, перш за все, на події останніх двох-трьох місяців і останніх тижнів», – розповів Федоров, який відзначив, що він знає Трампа з 2000 року.

Досьє регулярно оновлюється, сказав він, додавши, що багато в Кремлі вважають, що Трамп ставиться до свого президентства як до бізнесу, повідомляє NBC News.

Дональд Трамп не один раз давав зрозуміти, що він хотів би покращити відносини з Росією, навіть після виборів, під час яких, за твердженням американських розвідувальних агентств, Москва втручалася у хід виборів, щоб помогти Трампу вийти переможцем.

Проте службовці американської адміністрації інколи займали жорстку позицію щодо Росії. У своїй першій промові на форумі ООН голова Постійного представництва США при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі зайняла жорстку позицію щодо Росії:

«Сполучені Штати і далі осуджують і закликають до негайного закічення російської окупації Криму, сказала вона. – Крим – це частина України. Наші санкції, пов’язані з Кримом, залишаться до часу, коли Росія поверне Україні контроль над півостровом».

Колишній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов заявив, що Росія занепокоєна з приводу Трампа.

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