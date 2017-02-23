Ще два законодавці закликали до озброєння України, висловили незадоволення позицією Трампа

Ще два американські законодавці-демократи - сенатор Ричард Дурбін і конгресмен Майк Квіґлі - заявили, що для Вашингтона настав час надати Україні летальну зброю, щоб захищатися від російсько-сепаратистських сил на сході України, кажучи, що ознак послаблення тиску на Київ з боку президента Росії Володимира Путіна немає.

Як сказав в інтерв’ю журналісту RFE/RL Кристоферу Міллеру сенатор від штату Іллінойс Дурбін, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже «треба бути чесними».

«Продовження дій (росіян – ГА) в Східній Україні, на Донбасі, свідчить про те, що вони не збираються відступати, - заявив він. - Ми повинні надати Україні інструменти та озброєння, які вона потребує, щоб захистити свій власний народ».

Дурбін вказав на небажання з боку адміністрації Обами надати Києву летальну зброю, побоюючись ескалації конфлікту.

Сполучені Штати постачили Україні нелетальну допомогу, проводили військові навчання. Проте тепер, заявив сенатор, нам треба, «поглянути на реальність».

«Путін продовжує вести конфронтацію», - додав впливовий американський політик.

Серед іншого, Дурбін назвав нещодавній указ Путіна про визнання «паспортів» та документів, виданих сепаратистами, які контролюють Донецьку та Луганську області на сході України.

Це свідчить про те, що у них немає жодних планів покинути Україну в найближчому майбутньому.

Росія заперечує свою причетність до війни на Донбасі, незважаючи на те, що Київ і країни Заходу твердять про наявність переконливих доказів того, що Москва розпалила сепаратистські настрої у 2014 році і відправила через кордон велику кількість своїх солдатів і зброї на підтримку бойовиків.

Втім, конгресмен із штату Іллінойс Майк Квіґлі, заявив в інтерв’ю RFE/RL, що летальна зброя вкрай потрібна, «бо це вже новий світ, і є нові технології, а українці змагаються проти передової сили і таких її дій».

Дурбін і Квіґлі, які відвідали Україну в рамках окремих турне країнами Східної Європи та Балтії, щоб висловити свою підтримки тим регіонам, заявили про своє незадоволнення позицією президента Трампа щодо України.

Квіґлі назвав її «дещо шизофренічною», додавши, що вона «залежить від того, кого ви слухаєте, і що ви дивитеся».

Американські високопосадовці, в тому числі віце-президент Майк Пенс і постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, нещодавно виступили з рішучими заявами на підтримку України і піддали критиці Кремль за його агресивні дії проти неї.

Трамп неодноразово висловлювався прихильно про Путіна і сказав, що сподівається на покращення відносин з Москвою. Протягом президентської передвиборчої кампанії він не виключав можливості скасування санкцій, запроваджених Обамою проти Росії за її втручання в Україні.

З часу інавгурації 20 січня Трамп відносно мало говорив про Україну, за винятком двох речень у Twitter. «Крим був захоплений Росією при адміністрації Обами. Чи був Обама занадто м'який щодо Росії?" - написав Трамп.

Дурбін каже, що адміністрація Трампа надсилала «неоднозначні сигнали».

«Ми маємо твіти президента, які суперечать заявам міністра оборони, віце-президента, державного секретаря і постійного представника США при ООН», - зазначив сенатор.

«Ми мусимо бути послідовними у наших висловлюваннях, щоб світ знав, які наші цінності, і які позиції ми готові обстоювати».

21 лютого, президент України Петро Порошенко закликав країни Заходу посилити санкції проти Росії у відповідь на указ Путіна про визнання, виданих сепаратистами документів, що, за словами посольства США в Києві, є не «сумісним« із ціллю Мінських угод.

Дурбін і Квіґлі сказали, що звернуться до Конгресу із закликом допомогти Україні в цьому.

Дурбін з похвалою висловився на адресу військових сил України за їх мужній опір російській інвазії і віддав належне уряду в Києві, який за його словами досягає прогресу в запровадженні критично важливих реформ.

«Попереду ще багато роботи», - заявив сенатор Ричард Дурбін, маючи на увазі зупинення росіян на Донбасі і викорінення корупції в країні.

Нагадаємо, 16 лютого впливовий американський сенатор Джон Маккейн також закликав президента Трампа дати Україні летальне озброєння.

Дивіться також: Чи підтримують українці у США імміграційні плани президента Дональда Трампа?