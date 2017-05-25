Барак Обама застерігає від зростання хвилі ксенофобії та націоналізму у світі

Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама, який відвідує Німеччину, висловив попередження про зростання хвилі ксенофобії та націоналізму в деяких частинах світу.

«У цьому новому світі, в якому живемо, не можемо ізолювати себе. Ми не можемо ховатися за стіною», заявив Обама.

Обама зробив таку заяву під час відзначення 500-річчя протестантської Реформації, коли сидів поруч канцлера Німеччини Анґели Меркель на трибуні перед Бранденбурзькими воротами.

Колишній президент заявив, що він, канцлер Меркель та деякі інші світові лідери намагалися балансувати можливості для іммігрантів і виконувати свої зобов’язання щодо громадян з обмеженими ресурсами.

«В очах Бога дитина по тому боці кордону не менше заслуговує на любов і співчуття, ніж моя власна дитина. Ми не можемо робити різниці між ними щодо їх вартості та набутої гідності», сказав Обама. Тисячі зібраних людей привітали його слова гучними оплесками.

Вказуючи на цінності відкритості й глобалізму, Обама сказав: «Ми мусимо протиставитись тим тенденціям, які порушують права людини або придушують демократію, або обмежують індивідуальні свободи».

Обама висловив надію, що в нього і далі є досить впливів, щоб заохочувати нове покоління молодих лідерів допомогти «зменшити вплив тих, хто хотів би внести поділ між нас».

Присутність Обами осудили деякі німецькі опозиційні лідери як спробу вплинути на громадську думку перед запланованими на вересень загальними виборами, на яких Меркель розраховує вийти переможцем на четвертий термін на посаді канцлера.

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