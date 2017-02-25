Ось як Обама проводить дозвілля в постпрезидентський період

Барака Обаму зустріли гучними оплесками, коли він виходив із офісної будівлі в Нью-Йорку в п’ятницю. Великий натовп зібрався на вулиці Мангеттена в очікуванні побачити колишнього президента. Обама помахав зібраним, перш ніж сісти в автомобіль.

День перед тим Обама був помічений в італійському ресторані в Сохо (район Мангеттена), де він вечеряв зі своєю старшою донькою, Малією.

Вечір п’ятниці колишній президент також провів із донькою – вони дивилися шоу The Price на Бродвеї за участю Денні де Віто та Марка Руффало.

Одразу після передання обов’язків президента своєму наступникові Дональду Трампу Барак Обама відправився разом із дружиною Мішель у відпустку – спочатку в Каліфорнію, а потім на Вірджинські острови.

Обами провели десять днів на приватному острові, що належить мільярдеру Ричарду Бренсону. Там колишній президент насолоджувався водним спортом.

Пара повернулася у свій новий дім у столиці вартістю 4,3 мільйона доларів на початку лютого.