Порцелянову квітку, виготовлену емігрантом з України, Меланія Трамп подарувала дружині прем’єр-міністра Японії

Минулого тижня сім’я Трампів приймала гостей із Японії – прем’єр-міністра Сіндзо Абе та його дружину Акі Абе. Під час візиту, як повідомляє CNN, перша леді США Меланія Трамп подарувала дружині прем’єр-міністра Японії скульптуру з порцеляни під назвою «Троянда в цвіту», змайстровану художником українського походження Володимиром Каневським.

Як зауважують американські ЗМІ, у Вашингтоні іноземні гості «грали соло», без традиційного супроводу президента та першої леді: прем’єр-міністр поклав вінок на могилі невідомого солдата на національному кладовищі в Арлінгтоні, поки його дружина відвідала місцевий університет та японське посольство. Пізніше перші родини провели вихідні разом у Флориді.

​Президент Дональд Трамп розважав Сіндзо Абе грою в гольф у своїй резиденції. Тимчасом Меланія Трамп спільно з Акі Абе відвідали музей Морікамі та японські сади. Під час візиту до японських садів жінки прогулювалися алеями та кидали корм у ставок, щоб привабити барвистих японських коропів. Перша леді США також висловила бажання продовжити традицію овочевого городу в Білому домі.

Меланія Трамп, в одязі від Calvin Klein, подарувала дружині прем’єр-міністра скульптуру з порцеляни під назвою «Троянда в цвіту», змайстровану художником українського походження Володимиром Каневським, повідомляє CNN.

Володимир Каневський у своїй студії в Нью-Джерсі

​Майстер народився в Харкові, де працював архітектором, поки не емігрував до США у 80-х. Володимир творить дивовижні квіти, що вражають своєю реалістичністю, та декоративний посуд у своїй студії в Нью-Джерсі, в передмісті Нью-Йорка.

Роботи скульптора є предметом розкоші, продаються в найдорожчих крамницях – Dior у Парижі та на П’ятій авеню у Мангеттені. Їх колекціонують законодавці моди по всьому світу.

Вартість унікальних творінь сягає від трьох до двадцяти тисяч доларів.

​Ексклюзивне інтерв’ю з майстром – незабаром на сайті «Голосу Америки».

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