Україні стане складніше купувати американську зброю, якщо бюджет Трампа затвердять

Бюджетні ініціативи Білого дому зачіпають військове співробітництво з Україною. Зокрема, проект бюджету США на 2018 фінансовий рік, який у вівторок представить Білий дім, передбачає істотне скорочення програми фінансування продажу військової техніки іноземним державам (FMF), а також заміну механізму фінансування з грантів на кредити.

Програма FMF адмініструється Держдепартаментом і передбачає надання грантів союзникам США на купівлю американського військового устаткування.

В бюджеті США на 2017 рік закладено надання 42 мільйонів доларів в рамках цієї програми для України, за даними Security Assistance Monitor. Для найбільших реципієнтів цієї програми Ізраїлю та Єгипту, фінансування передбачене на рівні $3,1 млрд та $1,3 млрд, відповідно.

​«З переходом FMF з грантів на кредити, для більшості країн буде важче отримати американську зброю та військові навчання», - твітує американський журналіст Кайл Етвуд.

Останнє чого я прагну, це щоб наші союзники звертались до росіян та китайців, тому що ми недалекоглядні і ганяємось за копійками

Тим часом, ініціативу критично сприйняли в Конгресі, пише DefenseNews. В березні сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем зауважив «інколи треба надавати субсидії союзникам, вони купують американське устаткування і платять ... покажіть мені чому кредит краще для нашої національної безпеки. Останнє чого я прагну, це щоб наші союзники звертались до росіян та китайців, тому що ми недалекоглядні і ганяємось за копійками», - повідомляє DefenseNews

Критики програм завважують, що переведення грантів на кредити зробить закупівлю американської зброї більш дорогою альтернативою і посилить конкурентні позиції виробників більш дешевої зброї як Китай та Росія.

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