Екс-директор ФБР Комі погодився дати свідчення на відкритому слуханні в Сенаті

Джеймс Комі дасть свідчення перед Комітетом з розвідки про втручання Росії в президентські вибори в США

Колишній директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі погодився дати публічні свідчення про втручання Росії у президентську передвиборчу кампанію.

Про це повідомили очільники Сенатського комітету з розвідки, які оголосять про дату слухання після повернення Конгресу з короткої відпустки з нагоди Дня пам’яті (29 травня).

«Я сподіваюся, що Комі з’ясує для американського народу нещодавні події про які так широко повідомляли медіа», - сказав голова комітету сенатор-республіканець Ричард Бер.

Втім, його колега, сенатор-демократ Марк Ворнер також висловив надію на те, що стануть відомі деталі останніх подій.

«Я сподіваюся, що свідчення колишнього директора ФБР Комі допоможуть знайти відповіді на деякі запитання, які виникли після того, як президент несподівано звільнив Комі».

Повідомлення про планований виступ Комі в Сенаті надійшло після завершення відносно бурхливого тижня у вашингтонській політиці.

Кілька годин раніше, видання The New York Times приписало президенту Трампу наступні слова:

«Я щойно звільнив голову ФБР. Він був божевільним, реально з глузду з'їхав. На мене дуже тиснули через Росію. Тепер тиск знято».

За повідомленням видання, Трамп також мав сказати, що він «не перебуває під слідством».

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