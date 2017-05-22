Трамп вказав на «рідкісну можливість» принести мир і безпеку на Близький Схід

Президент висловив прагнення вивести мирний процес з глухого кута



Президент США Дональд Трамп у понеділок прибув з першим офіційним візитом до Ізраїлю. Він заявив, що склалася рідкісна можливість принести безпеку, стабільність і мир на Близький Схід.





Виступаючи в ході церемонії привітання в тель-авівському аеропорту імені Бен-Ґуріона, Трамп зазначив, що ця можливість також стосується викорінення тероризму, чого можна досягти тільки на шляху співпраці.





Трамп прибув до Ізраїлю прямим рейсом з Саудівської Аравії, де в неділю виступив з промовою про необхідність об'єднати зусилля в боротьбі з тероризмом.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в своїй промові сказав, маючи на увазі виступ Трампа, що Ізраїль поділяє його прагнення до миру і «простягає руку миру всім сусідам, включаючи палестинців».



Трамп висловив бажання відновити ізраїльсько-палестинський мирний процес, що зайшов у безвихідь у 2014 році.



Як заявив журналістам державний секретар США Рекс Тіллерсон, Трамп «вважає, що настав івдповідний момент» для відродження цього процесу.



«Президент дав зрозуміти, що готовий вкласти в це свої особисті зусилля, якщо ізраїльські та палестинські лідери також всерйоз налаштовані брати участь», - сказав Тіллерсон.





На порядку денному Дональда Трампа у понеділок - зустрічі з президентом Ізраїлю Реуном Рівліном і прем'єр-міністром Нетаньягу, а також відвідування Стіни Плачу - однієї з головних святинь іудаїзму.

У вівторок президент Трамп проведе переговори з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

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