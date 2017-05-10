Звільнення Сенцова добиваються американські суперзірки: лист до Тіллерсона підписали Ноа, Вендерс, Стріп та інші

У день третьої річниці з дня арешту кінорежисера і письменника з Криму Олега Сенцова російськими властями, організація PEN America запускає кампанію з ціллю звільнити українського політв’язня.

Представники спілки видатних письменників і редакторів зі США написали листа на адресу держсекретаря Рекса Тіллерсона і запустили акцію в соціальних мережах із хештегом #FreeSentsov. До кампанії приєдналося багато визначних і впливових людей.

Кіноактриса Меріл Стріп, автори Чімаманда Адічі, Джонатан Франзен і Маша Гессен, гіганти кіноіндустрії Вім Вендерс і Агнєшка Голланд, телеведучі Тревор Ноа і Саманта Бі та інші творчі люди підписалися під листом, що закликає Рекса Тіллерсона домагатися негайного звільнення Сенцова, ув’язненого у Сибіру за звинуваченням у тероризмі, яке широко вважається необґрунтованою спробою заглушити його критику приєднання до Росії Криму.

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Олег Сенцов став цьогорічним лауреатом премії «Свобода писати» від PEN America (2017 PEN/Barbey Freedom to Write Award). Церемонія нагородження відбулася два тижні тому на щорічному літературному святкуванні в Нью-Йорку. Нагороду від імені Сенцова приймала його двоюрідна сестра Наталія Каплан, до якої також приєдналися народний депутат Мустафа Наєм і експерт з прав людини Галя Койнаш.

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Починаючи з 1987 року, PEN Америка вшанувала більше 50 авторів по всьому світу. З 41 автора, які перебували у в'язниці в той час, коли отримали нагороду, 37 були звільнені менш, ніж за два роки після нагородження. Такого результату вдається досягти частково через увагу і тиск, який створює нагорода.

Олег Сенцов, затятий критик вторгнення Росії в Україну і приєднання Криму, відбуває 20-річний термін у сибірській колонії після його арешту за звинуваченням у тероризмі. Режисер був затриманий і засуджений із порушенням міжнародного права, і ці дії були засуджені правозахисними групами як фабрикації російського уряду з наміром приглушити інакомислення.

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