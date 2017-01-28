Пентагон пропонує президенту Трампу свою стратегію боротьби з «Ісламською державою»

Військові розраховують, що Білий дім санкціонує використання додаткових методів ведення бойових дій

Головною темою візиту президент Дональда Трампа в Пентагон в цю п’ятницю стало з’ясування того, які методи військові збираються використовувати в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави». Як уточнив напередодні для «Голосу Америки» один із співробітників військового відомства, серед обговорюваних методів ведення бойових дій можуть виявитися і ті, які адміністрація Барака Обами «навіть не розглядала».

У свою чергу, військові очікували, що під час зустрічі глава Білого дому оголосить, які саме цілі в боротьбі з «Ісламською державою» є для нього пріоритетними.

У розмові з «Голосом Америки» один з високопоставлених співробітників Пентагону повідомив, що попередня адміністрація намагалася досягти відразу двох цілей: зберегти хороші відносини з Туреччиною і знищити ІДІЛ.

«Коли пріоритетом є все, дуже складно визначити головну мету, – підкреслив співрозмовник «Голосу Америки». – Зараз ми чекаємо, що перед нами поставлять конкретну мету».

Важливою частиною нової стратегії, яка буде запропонована президенту Трампу, може стати передача зброї і військової техніки загонам курдської опозиції.

Саме ці формування вже довели свою ефективність у боротьбі з бойовиками, і грають зараз ключову роль у наступі на столицю ІДІЛ – місто Ракка. Проте, Туреччина вважає ці формування терористичними, так що питання про американську підтримку курдських підрозділів може викликати непередбачену реакцію Анкари.

Ще одним з обговорюваних варіантів є відправка ударних вертольотів Apache для підтримки наступу на Ракку або висадка в регіоні додаткових американських сил.

Очікувалося, що військові попросять Трампа надати їм більше прав під час ведення бойових дій. Представник Пентагону пояснив «Голосу Америки», що мова в першу чергу може йти про право приймати командирами на місцях рішення без додаткових погоджень з вищим начальством. Це дозволить «підвищити швидкість і ефективність дій при вирішенні проблем, що виникають на полі бою».

За словами співрозмовника «Голосу Америки», в минулому році в передових загонах на території Сирії знаходилося рівно 203 американських військовослужбовців, і дії кожного з них «повинні були бути санкціоновані» командуванням.

Пом’якшення цих вимог, на думку військових, дозволить «змінити хід ведення бойових дій».

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