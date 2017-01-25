"Битва за Північ" між США та Росією: Ось що поставлено на карту, і як розподілились сили

Росія використовує переваги відлиги для нарощення своєї військової присутності в регіоні

Американські посадовці все частіше розглядають Арктику як важливий, навіть «стратегічний» регіон, але зміна політики в цьому напрямку часто зіштовхується з бюрократією, пише видання Foreign Policy.

Арктичний морський лід відступає в результаті високих температур, і океан, що колись був закритим, тепер відкритий для бізнесу протягом частини року. Росія використовує переваги відлиги для нарощення своєї військової присутності в регіоні. Американські законодавці та військові чиновники, які залишають свої посади наступникам, сподіваються, що Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом, можливо, нарешті, увійдуть у гру на вершині світу, повідомляє Foreign Policy.

Арктика не була об’єктом інтересу США до приходу Обами, коли Сполучені Штати очолили "Арктичну раду", міжнародний орган, який здійснює нагляд у регіоні, і досягли кількох великих природоохоронних угод. Конгрес нарешті виділив гроші, щоб почати будівництво таких необхідних криголамів, і Пентагон також розробив стратегію щодо Арктики, зазначає видання.

Але цього недостатньо, наголошує сенатор Ден Салліван, особливо з огляду на шалені зусилля Москви в останні роки, спрямовані на відновлення своїх військових баз та інфраструктури на північ від північного полярного кола. В останні роки Росія представила нове арктичне командування, чотири нові арктичні бригади бойових команд, 14 нових оперативних аеродромів, 16 глибоководних портів і 40 криголамів і ще 11 на етапі розвитку. Сполучені Штати, на противагу, мають лише один робочий криголам для Арктики, єдиний інший – зламаний, інформує видання.

Криголами мають ключове значення для отримання доступу в Арктиці. Берегова охорона зазначає, що потребує шість, аби покрити обов'язки на Північному і Південному полюсах. А щоб побудувати їх, потрібно мільярд доларів, пояснює Foreign Policy.

Деякі з обраних Трампом посадовців стверджують, що попри дискусії щодо реальності зміни клімату в новій адміністрації, питання Арктики має шанс на розгляд. Проте зважаючи на інші серйозні завдання, що стоять перед новим президентом – від Китаю та «Іламської держави» – це може не відбутися протягом деякого часу. Але якщо зближення Трампа з Росією не складеться, то ситуація на півночі може загостритись, підсумовує видання.

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