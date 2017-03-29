Україна – серед лідерів за кількістю заявок на «зелену картку»

Україна ввійшла до трійки країн-лідерів за кількістю заявок на «зелену картку» в 2015 році

Програма диверсифікаційних віз у США (відома як «зелена картка»), якій загрожує ліквідація в рамках декількох законопроектів, що розглядаються Конгресом, залучила понад 156 мільйонів претендентів з усього світу за останнє десятиліття, незважаючи на те, що лише мала частина цих заявників у кінцевому підсумку отримала візи через неї, повідомляє дослідницький центр Pew (Pew Research Center).

Читайте також: 17 міфів навколо лотереї «Зелена картка»

Протягом періоду реєстрації на 2017 фінансовий рік близько 19 мільйонів людей подали заявки на участь у візовій лотереї. Це вдвічі більше, порівняно з 2007 роком, коли кількість сягала 9 мільйонів, за даними аналізу даних Державного департаменту США, виконаного дослідницьким центром Pew. За цей самий період кількість віз, виданих переможцям лотереї, залишалася стабільною на рівні близько 50 тисяч на рік (тобто півмільйона за останні 10 років).

Читайте також: Заявка на «Грін Кард» заповнюється ось так - офіційна інформація посольства США​

За даними Pew, у 2015 фінансовому році (останній рік із доступними детальними даними за заявками від країн), близько 12% з 14,4 мільйонів людей, які подали заявки на участь у лотереї, складали громадяни Гани (1,7 млн). Ще 10%, або близько 1,4 мільйона кандидатів, були з Узбекистану. Третє місце посіла Україна з близько 1,3 мільйона претендентів.

За кількістю переможців Україна також ввійшла у топ-десяток, зайнявши восьму позицію. У 2016 фінансовому році українці отримали 1762 диверсифікаційні візи («зелені картки»). Лідером виявився Непал (3210 віз). Україну також випередили Єгипет, Демократична Республіка Конго, Іран, Узбекистан, Ефіопія і Судан.

За своєю суттю лотерея диверсифікаційних віз була розроблена, щоб урізноманітнити потік іммігрантів у США з країн із нижчим рівнем імміграції. Країна, яка відправляє понад 50 тисяч іммігрантів у Сполучені Штати протягом попередніх п’яти років, усувається зі списку учасників.

Дивіться також: Український ІТ-спеціаліст знайшов своє покликання в американській індустрії "кібербезпеки"