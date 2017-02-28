Військові лідери у відставці закликають Трампа зберегти програми у сфері дипломатії та іноземної допомоги

Понад 120 американських генералів і адміралів у відставці закликають Конгрес не скорочувати витрат у сфері дипломатії та іноземної допомоги. Згідно з повідомленнями, ці витрати можуть стати жертвами бюджетних пропозицій президента Дональда Трампа.

Під час представлення бюджетних пропозицій Конгресу, Трамп, згідно з передбаченнями, скаже про збільшення витрат на оборону на 54 мільярди доларів і скорочення витрат на внутрішні програми, зокрема фінансування праці Державного департаменту і Агентства з охорони навколишнього середовища.

В оприлюдненому в понеділок листі лідерам Республіканської і Демократичної партій у Конгресі відставні військові офіцери написали, що «підняття рівня і посилення демократії та розвитку разом з обороною мають критичне значення для втримання безпеки Америки».

Колишні військові лідери написали, що з досвіду знають, що кризи в багатьох країнах не можуть бути розв’язані лише за допомоги військової сили.

Серед осіб, які підписали листа, є видатні американські лідери у відставці, включно з командуючим військами в Афганістані та Іраку генералом Дейвидом Петреусом та колишнім верховним командувачем сил НАТО адміралом Джеймсом Ставрідісом.

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