Ось що Байден, Цукерберг та Вінфрі порадили випускникам університетів США

Що в Америці радять випускникам - головні цитати промов Джо Байдена, Опри Вінфрі та Марка Цукерберга перед випускниками

Сьогодні в більшості українських шкіл – останній дзвоник. В Америці кожен штат має для цього окрему дату. Втім, цього тижня дипломи отримують студенти низки університетів. За традицією, виступити на церемонії запрошують відомих випускників.

Цьогоріч у промовах дуже часто виникали теми політики, соціальної справедливості та заклики до випускників боротися за важливі для кожного цінності і усвідомити відповідальністьза майбутнє.

Ми підібрали для вас кілька цитат із виступів Джо Байдена, Опри Вінфрі та Марка Цукерберга.

Джо Байден, 47-ий віце-президент США:

Ви маєте долучатися, ви маєте бути залучені навіть до цієї брудної справи – політики

"Не оманюйте себе, думаючи, що дистанціювавшись від системи, яка, на ваш погляд, зламана, вас не торкнуться її вади. Ви не можете створити бульбашку навколо себе і своєї родини. Те, що відбувається у вашій країні, вашому суспільстві, торкнеться і вас. Якщо твоя сестра – жертва домашнього насильства – наругалися над тобою. Якщо твій брат не може одружитися із чоловіком, якого кохає, - тебе принизили".

"Якщо твій найкращий друг має хвилюватися про те, що його можуть затримати через расові упередження – ти живеш в умовах, не достойних цієї країни. Тож ви маєте долучатися, ви маєте бути залучені навіть до цієї брудної справи – політики. Ви мусите, заради власної безпеки".

Опра Вінфрі, телеведуча:

Кожен з нас має свою окрему місію на цій планеті

"На вас чекає великий, складний світ. Але ви готові. Тому що нема нічого більш потужного, ніж коли ваша унікальна особистість служить покликам вашої душі. Кожен з нас має свою окрему місію на цій планеті. І у цей момент, цей політичний момент, коли навколо одна істерика, в цей час, неважливо, яку сторону ви обрали, ваше покликання – нести світло. І робити все від вас залежне, аби зрозуміти, хто ви насправді".

Марк Цукерберг, засновник Facebook:

Всіх, хто бере на себе ініціативу, критикують за те, що вони надто швидкі, бо завжди є хтось, хто хоче вас сповільнити

"Добре бути ідеалістом. Але будьте готові, що вас не зрозуміють. Всіх, хто працює над великою метою, називають божевільними, навіть коли врешті ви праві. Всіх, хто бере на себе ініціативу, критикують за те, що вони надто швидкі, бо завжди є хтось, хто хоче вас сповільнити. Моя історія була така: студент у гуртожитку, який хотів об’єднати одну спільноту, і продовжував доти, доки ми не з’єднали увесь світ".

"Зміни починаються на місцевому рівні. Навіть глобальні зміни починаються з малого – з таких людей, як ми. Серед нашого покоління вся наша робота зводиться до одного: нашої здатності будувати спільноти і створити світ, в якому кожна людина має сенс життя".

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