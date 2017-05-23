Українські окуляри вразили співачку Брію Блессінг і зірку телебачення США

Створити продукт, який би виділявся на американському ринку товарів, особливо серед одягу й аксесуарів, – зовсім нелегке завдання, зважаючи на репутацію США як країни споживацтва. Проте, якщо проявити креативність і використати для товарів масового вжитку самобутні елементи інших культур, з’являється шанс на успіх.

Саме це вдалося українсько-американському бренду Hetmans - зайняти нішу у виробництві сонцезахисних окулярів. Оригінальні дерев’яні вироби з автентичними різьбленими візерунками на дужках не залишать байдужими навіть найвибагливіших модників. Виробникові вдалося поєднати давні українські традиції з сучасним баченням.

Історія бізнесу розпочалася тоді, коли народжений у Брукліні Нік Розар відвідав Україну, щоб дізнатися більше про своє коріння. У Карпатах на нього справило глибоке враження гуцульське мистецтво різьблення по дереву.

Вражений майстерністю різьбярів, Нік загорівся бажанням знайти спосіб, щоби перенести це мистецтво в західний контекст.

Оригінальні дерев’яні вироби з автентичними різьбленими візерунками на дужках не залишать байдужими навіть найвибагливіших модників

Він розумів, що традиційні вироби, такі як декоративні тарілки, шкатулки чи столи, не мають достатньо шансів, щоб вразити американців, проте не бачив можливості для альтернативного застосування цього мистецтва, аж до однієї випадковості.

Після поїздки в Україну Нік проводив час із друзями в Брукліні. Один із його приятелів був одягнений в дерев'яні сонцезахисні окуляри. Вони мали вигляд міцних і стильних, але... необроблених і неприкрашених. Якраз у той момент у юнака зародилася ідея: використати окуляри як полотно для творчості.

Перша пара окулярів Hetmans, вироблена в Івано-Франківську

Окуляри Hetmans продаються під девізом «Мистецтво, яке ви одягаєте». Вартість однієї пари – 170 доларів.

Нещодавно популярна американська телеведуча Карлі Ріттер присвятила бренду Hetmans допис на своїй бізнес-сторінці у Facebook. Вона зустріла Ніка Розара у Нью-Йорку і придбала в нього модний аксесуар:

«Той момент, коли ти натикаєшся на український фестиваль і зустрічаєш творця Hetmans. Наразі це найбільш унікальні окуляри з куплених до сих пір! Їх виробляють у Брукліні, а дерево вирізають вручну в Україні».

Українська та американська співачка Брія Блессінг назвала окуляри Hetmans "найкрутішими" і навіть записала 11-хвилинне Фейсбук-відео, у якому розповіла історію Ніка і дуже тепло відгукнулася про його вироби:

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