Український стартап Grammarly назвали найдинамічнішним у Сан-Франциско, він отримав $110 мільйонів інвестицій

Платна версія програми коштує $11.99 на місяць. Інвестиції допоможуть Grammarly вивести їхній бізнес на новий рівень

Заснований у Києві стартап Grammarly, головний офіс якого – у Кремнієвій долині, зібрав 110 мільйонів доларів інвестицій. Це одна із найбільших початкових інвестицій для технологічного стартапу останнім часом, наголошує видання Bloomberg. Компанія заснована вісім років тому, проте досі не залучала сторонні кошти, хоча прибутковою була з самого початку. Стартап заснували кияни Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер.

Grammarly – це онлайн-програма, коректор для англомовних текстів, яка перевіряє більше 250 типів орфографічних, пунктуаційних та граматичних помилок. Її можна використовувати через сайт або з допомогою додатка до браузера. Платформа корисна для студентів та професіоналів, особливо для тих, у кого англійська – не рідна мова. Більше 600 провідних університетів та корпорацій використовують Grammarly. Усього в програми майже сім мільйонів активних користувачів, більшість із яких підписані на безкоштовно версію.

Це перший тур залучення венчурного капіталу компанією з часу заснування в 2009 році, проте інвестори роблять великі ставки через те, що стартап уже встиг себе зарекомендувати. Прибутки надходять із передплати: платна версія програми коштує $11.99 на місяць. Інвестиції допоможуть Grammarly вивести їхній бізнес на новий рівень.

За словами Джулса Малца, генерального партнера IVP, одного з інвесторів, Grammarly «росте швидше, ніж будь-що, що ми зазвичай бачимо в Сан-Франциско. Ми очікуємо, що це буде значуща компанія в найближчі роки», повідомляє видання TechCrunch.

Джеремі Філіпс, генеральний партнер іншого інвестора, Spark Capital, зазначає, що вони вклали гроші тому, що «закохані в продукт і місію поліпшувати способи, якими люди спілкуються».

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