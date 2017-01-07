У Мексиці озброєний чоловік поранив консульського посадовця США

Озброєний нападник поранив з вогнепальної зброї посадовця консульства США в Гвадалахарі у західній Мексиці.

Інцидент стався у п'ятницю ввечері. Влада намагається ідентифікувати підозрюваного.

Згідно із заявою генеральної прокуратури Мексики, потерпілий перебуває в стабільному стані.

На відео, яке було оприлюднено в соціальній мережі Фейсбук консульством США, видно як нападник чекає за гаражем, а потім відкриває вогонь по автівці посадоцвця.

На відео є чоловік в блакитній сорочці і сонцезахисних окулярах, але жодної іншої інформації про нападника оприлюднено не було.

ФБР встановило винагороду 20 тисяч доларів за інформацію про нападника.

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