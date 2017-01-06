Бійня в аеропорту США: повідомлення про кількох нападників, багатьох загиблих

У міжнародному аеропорту у штаті Флорида вбито 5-х осіб та поранено 8-х. Повідомляється про стрільбу у зоні видачі багажу 2-го терміналу аеропорту Fort Lauderdale International.

Американські ЗМІ розповідають про хаос на місці подій, де вже затримано одного підозрюваного. При ньому, як повідомляється, було військове посвідчення на ім'я Естебана Сант'яго (Esteban Santiago). За словами свідків, нападник вів себе надзвичайно спокійно.

З місця подій повідомляли про ще одного стрілка. Ситуація продовжує розвиватись. Припинено всі рейси до аеропорту Fort Lauderdale International (FLL).

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