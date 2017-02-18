Спеціальні потреби

Мови
США

«Щодо України, ми маємо притягти Росію до відповідальності», - віце-президент США

  • Голос Америки
Віце-президент США Майк Пенс виступає на Мюнхенській конференції з безпеки

Віце-президент США Майк Пенс виступає на Мюнхенській конференції з безпеки

Показати коментарі

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Росія має відповісти за свої дії в Україні.

Про це він заявив 18 лютого у виступі на Мюнхенській безпековій конференції.

«У контексті України, ми маємо притягти Росію до відповідальності і вамагати виконання нею Мінських домовленостей, починаючи з деескалації насильства в Східній Україні», – заявив віце-президент США.

Майк Пенс США також заявив, що США продовжуватимуть закликати Росію до відповідальності, «навіть коли ми шукаємо нову спільну мову з нею, яку, як вважає президент США Трамп, можна знайти».

Віце-президент США також наголосив на відданості Вашингтона партнерству в НАТО.

«Хочу вас запевнити від імені президента Трампа, що Сполучені Штати Америки непохитно підтримують НАТО, ми не відступимо від наших зобов’язань перед Альянсом», – заявив віце-президент США Майк Пенс.

Дивіться також: Нардеп Ігор Гузь: "Нам потрібна летальна зброя тому, що ми щодня боремося з Росією на фронті"

Нардеп Ігор Гузь: "Нам потрібна летальна зброя тому, що ми щодня боремося з Росією на фронті". Відео
please wait
0:06:32
0:00:00 /0:06:32
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG