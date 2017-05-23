Помер актор Роджер Мур – найбільш відомий роллю Джеймса Бонда

У Швейцарії на 90 році життя помер британський актор Роджер Мур, відомий роллю Джеймса Бондав.

«З важким серцем ми оголошуємо, що наш любий батько, сер Роджер Мур, помер сьогодні у Швейцарії після короткої, але відважньої боротьби з раком», – повідомили члени родини Мура у Twitter.

Першу значну роль Роджер Мур отримав у 1954 році, у фільмі «Останній раз, коли я бачив Париж». Після цього за ним закріпилося амплуа авантюрного героя. Але успіх до нього прийшов після зйомок у серіалах «Святий» (1967-1969) і «Майстри умовлянь» (1971-1972). Від 1973 -1985 Мур знявся у 7 фільмах «Бондіани».

Роджер Мур також був послом доброї волі ЮНІСЕФ.

Згідно з бажанням сера Роджера, як повідомляють його діти, його поховають у приватній церемонії у Монако.

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