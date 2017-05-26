Успіх програми МВФ залежить від підтримки реформ у Верховній Раді

Під час візиту місії МВФ до Києва «обговорення стосувалось пенсійної та земельної реформ, прискорення приватизації і досягнення конкретних результатів в антикорупційній програмі», - йдеться в повідомленні Міжнародного валютного фонду за результатами візиту місії на чолі з Роном ван Роденом до Києва 16-26 травня.

Парламентська підтримка цих законопроектів є необхідною для успішного завершення четвертого перегляду

«Хоча було досягнуто значного прогресу з ключових елементів цих заходів, в деяких сферах необхідно провести технічну роботу, щоб трансформувати ці заходи в законопроекти, які відповідали б цілям реформ. Парламентська підтримка цих законопроектів є необхідною для успішного завершення четвертого перегляду», - заявив Рон ван Роден.

"Заява МВФ щодо України позитивна, але коротка", - твітує головний дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд

Команда МВФ відзначила досягнення України в стабілізації економіки.

«Українська економіка продовжує відновлюватись, очікується, що зростання економіки перевищить 2% в 2017 році. Бюджетна та монетарна політика просуваються на шляху досягнення цілей на 2017 рік. Валові міжнародні резерви продовжили зростання і досягли 17,6 мільярда доларів, очікується, що інфляція знизиться до цифри менше 10 відсотків до кінця року».

Рон ван Роден підкреслив, що, незважаючи на позитивний короткостроковий прогноз, для досягнення стабільного та потужного зростання, якого так потребує Україна, необхідно рішуче втілювати структурні реформи.

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