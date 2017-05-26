План Маршалла Україні непотрібний, у олігархів вдосталь грошей. Що Україні реально потрібно так це зайнятись тими, хто протистоїть боротьбі з корупцією та реформам

У виграші від запровадження "плану Маршалла для України" опиняться, передусім, українські олігархи. Про це заявив британський економіст Тімоті Еш, коментуючи статтю колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса у виданні Kyiv Post, в якій останній закликав Захід до реалізації "плану Маршалла для України" (програми вагомих багаторічних інвестицій в економіку країни - прим. ГА), який міг би гарантувати Україні значне економічне зростання та відтак зміцнити її у якості противаги негативному впливу та амбіціям Росії.

"Єдиний варіант, що залишився - вибудувати стратегію Заходу щодо України на досвіді плану Маршалла. Це не нова ідеї для західної спільноти. Джордж Сорос та Бернар-Анрі Леві висловлювали таку думку, а Литва заявляла, що втілення цієї ідеї буде офіційною політикою країни. Андерс Аслунд, вашингтонський експерт з питань України, нещодавно розраховував, що якби "план Маршалла для України" щороку мобілізував 5 мільярдів інвестицій в реальну економіку України, її ВВП зростав би на рівні 6-8%. Подібні оцінки нещодавно оприлюднила і колишня міністр фінансів України Наталія Яресько", - йдеться у статті Кубілюса на сторінках англомовного Kyiv Post.

Якби Україна отримала свій план Маршалла, хто би найбільше від цього виграв? Правильно - олігархи

У відповідь - Тімоті Еш, який спеціалізується на питаннях Східної Європи та Туреччини, заявив у своєму Twitter:

"План Маршалла Україні непотрібний, у олігархів вдосталь грошей. Що Україні реально потрібно так це зайнятись тими, хто протистоїть боротьбі з корупцією та реформам".

"Якби Україна отримала свій план Маршалла, хто би найбільше від цього виграв? Правильно - олігархи", - також зявив Еш.

Як відомо, план Маршалла - це програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий 1947 року держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом план почав діяти в квітні 1948. За аналогією із ним, пропонується надати Україні значну фінансову допомогу для відновлення економіки, проведення реформ тощо.

Прикметно, що автор статті на користь "плану Маршалла для України" Кубілюс закликає прив'язати інвестиції в Україну до виконання Києвом чітко окреслених вимог щодо реформування та ін. і зауважує, що "в Україні має бути поставлено хрест на політичних апетитах Путіна. В Україні треба покласти край політичній стратегії Путіна. Саме для цього потрібний "план Маршалла для України" і потрібен він негайно, бо Пуітн виграє, коли ми зволікаємо".

Раніше у квітні, під час проведення Київського безпекового форуму Еш вже критикував ідею про надання Україні безпрецедентного за розмірами пакету допомоги.

"Захід має сфокусуватись на тому, щоб зупинити інтервенцію Росії, щоб забезпечити безпеку. Україна ж має фокусуватись на реформах, щоб покращити умови ведення бізнесу, що у свою чергу призведе до зростання приватних інвестицій", - відзначив тоді у твіті економіст.

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