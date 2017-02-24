Москва заперечує, що веде “гібридну війну” проти своїх супротивників, і представники Кремля відкидають звинувачення про причетність до пропагандистських, дезінформаційних операцій і кібернападів на військові, політичні, комерційні й цивільні цілі.

Але міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, звітуючи цього тижня у російському парламенті, що його “війська інформаційних операцій” залучені до “розумної, ефективної пропаганди”.

Технології, застосування яких видно в Україні і довкола неї, демонструють кульмінацію еволюційного процесу російської теорії і практики інформаційної війни.

Російський міністр не сказав, де саме і проти кого діють ці сили російської армії. Фахівці називають Україну наочною жертвою “гібридної війни”.

Британський експерт з питань російської армії з Королівського інституту з закордонних справ (Chatham House) Кеір Джайлс у дослідженні для НАТО пише:

“Український конфлікт чітко показує, як Росія використовує кібероперації як складову, або, деколи, проміжний елемент набагато ширшого простору кібервійни. Технології, застосування яких видно в Україні і довкола неї, демонструють кульмінацію еволюційного процесу російської теорії і практики інформаційної війни із застосуванням давно вироблених радянських методів підривної діяльності та дестабілізації, а також оновлених для умов інтернетної епохи”, - пише Джайлс.

Британський фахівець підкреслює, що тепер Москва не обтяжена, як у радянські часи, потребою доводити переваги своєї соціально-економічної моделі, чи моральну вищість над Заходом.

Кеір Джайлс стверджує, що модель російської гібридної війни з наголосом на дезінформації “підриває засадничу цінність інформації” і руйнує довіру до неї, знищуючи “фундамент, на якому люди могли би вести дебати про те, що насправді відбувається у світі”.

Марк Ґалеотті, старший науковий співробітник Інституту з міжнародних відносин у Празі, наголошує, що коли в Росії говорять про інформаційні операції, то “мають на увазі не лише пропаганду і контрпропаганду, але також дезінформацію, психологічні операції і навіть кібервійну… Для росіян це все стосується елементів ведення війни з впливом на людський чинник, моральний стан і волю”.

Ґалеотті вважає, що в Москві потребу використання таких гібридних методів усвідомили після Грузинської війни 2008 року, і що їхня роль зростає в умовах “теперішньої гібридної політичної війни проти Заходу”.

Західні фахівці застерігають, що російська інформаційна стратегія є набагато ширшою ніж лише руйнівна пропаганда і загроза кібернападів, від якої західні країни почали цілеспрямовано захищатися.

Королева Єлизавета Друга цього місяця офіційно відкрила британський “Національний центр кібербезпеки”.

Країни НАТО у липні 2016 р. підтвердили, що вважають кіберпростір разом з повітрям, морем і сушею, простором, який є місцем ведення бойових дій і потребує захисту.

НАТО також веде мову про координацію контрпропагандистських операцій, зокрема, у тих країнах Альянсу, де є значні російськомовні громади, що можуть бути під впливом російських ЗМІ.

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