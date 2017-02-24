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Україну називають жертвою застосування російських “інформаційних військ”, існування яких визнав міністр оборони РФ

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що нові підрозділи дієвіші, ніж радянські підрозділи контрпропаганди

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що нові підрозділи дієвіші, ніж радянські підрозділи контрпропаганди

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Москва заперечує, що веде “гібридну війну” проти своїх супротивників, і представники Кремля відкидають звинувачення про причетність до пропагандистських, дезінформаційних операцій і кібернападів на військові, політичні, комерційні й цивільні цілі.

Але міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, звітуючи цього тижня у російському парламенті, що його “війська інформаційних операцій” залучені до “розумної, ефективної пропаганди”.

Технології, застосування яких видно в Україні і довкола неї, демонструють кульмінацію еволюційного процесу російської теорії і практики інформаційної війни.
Кеір Джайлс, британський експерт з Королівського інституту з закордонних справ (Chatham House)

Російський міністр не сказав, де саме і проти кого діють ці сили російської армії. Фахівці називають Україну наочною жертвою “гібридної війни”.

Британський експерт з питань російської армії з Королівського інституту з закордонних справ (Chatham House) Кеір Джайлс у дослідженні для НАТО пише:

“Український конфлікт чітко показує, як Росія використовує кібероперації як складову, або, деколи, проміжний елемент набагато ширшого простору кібервійни. Технології, застосування яких видно в Україні і довкола неї, демонструють кульмінацію еволюційного процесу російської теорії і практики інформаційної війни із застосуванням давно вироблених радянських методів підривної діяльності та дестабілізації, а також оновлених для умов інтернетної епохи”, - пише Джайлс.

Британський фахівець підкреслює, що тепер Москва не обтяжена, як у радянські часи, потребою доводити переваги своєї соціально-економічної моделі, чи моральну вищість над Заходом.

Кеір Джайлс стверджує, що модель російської гібридної війни з наголосом на дезінформації “підриває засадничу цінність інформації” і руйнує довіру до неї, знищуючи “фундамент, на якому люди могли би вести дебати про те, що насправді відбувається у світі”.

Марк Ґалеотті, старший науковий співробітник Інституту з міжнародних відносин у Празі, наголошує, що коли в Росії говорять про інформаційні операції, то “мають на увазі не лише пропаганду і контрпропаганду, але також дезінформацію, психологічні операції і навіть кібервійну… Для росіян це все стосується елементів ведення війни з впливом на людський чинник, моральний стан і волю”.

Ґалеотті вважає, що в Москві потребу використання таких гібридних методів усвідомили після Грузинської війни 2008 року, і що їхня роль зростає в умовах “теперішньої гібридної політичної війни проти Заходу”.

Західні фахівці застерігають, що російська інформаційна стратегія є набагато ширшою ніж лише руйнівна пропаганда і загроза кібернападів, від якої західні країни почали цілеспрямовано захищатися.

Королева Єлизавета Друга цього місяця офіційно відкрила британський “Національний центр кібербезпеки”.

Країни НАТО у липні 2016 р. підтвердили, що вважають кіберпростір разом з повітрям, морем і сушею, простором, який є місцем ведення бойових дій і потребує захисту.

НАТО також веде мову про координацію контрпропагандистських операцій, зокрема, у тих країнах Альянсу, де є значні російськомовні громади, що можуть бути під впливом російських ЗМІ.

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