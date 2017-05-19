Продовження агресії РФ в Україні суперечить міжнародному праву заявив у Пентагоні міністр оборони Швеції

За словами міністра оборони Швеції, «єдиний» підхід до проблеми російської агресії в Європі і уздовж Атлантики є ключовим

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст під час зустрічі у четвер з міністром оборони США Джимом Маттісом у Вашингтоні назвав Росію головною проблемою для європейської системи безпеки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони США.

«На мою думку, Росія є головною проблемою. Росія кинула виклик європейській системі безпеки. Це справляє дестабілізуючий вплив на Північну Європу і за її межами. Агресія в Україні та анексія Криму тривають, що суперечить міжнародному праву», - заявив міністр оборони Швеції.

За його словами, єдиний підхід (до цієї проблеми - ГА) в Європі і уздовж Атлантики має у цьому ключове значення.

«Санкції США і Європейського Союзу проти Росії повинні зберігатися, - заявив Петер Гультквіст під час зустрічі у Вашингтоні з главою Пентагону Джимом Маттісом.

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