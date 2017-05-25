Трамп пообіцяв "розібратись" з витоками інформації про розслідування теракту в Манчестері

У відповідь на обурення Великобританії тим, що ряд фотографій з місця теракту в Манчестері було опубліковано в американській пресі в результаті ймовірного витоку інформації від американських правоохоронних органів, президент Трамп пообіцяв "розібратись" з витоками інформації.

У відповідній заяві, президент Трамп зазначив, що його "глибоко непокоїть" витік інформації і вказав, що Міністерство юстиції США має "докладно розглянути цю ситуацію". Він також підкреслив, що необхідно забезпечити належний захист правоохоронної інформації.

НАТО та партнерам необхідно ділитись інформацією

Після публікації фотографій в американській пресі, поліція Манчестера заявила про своє небажання ділитись інформацією з правоохоронними органами США в майбутньому. Мер Манчестера Енді Бернгем повідомив CNN, що він контактував з послом США в Великобританії через витоки інформації. «Неприйнятно, коли йде розслідування, і ми не можемо розміщувати інформацію для громадськості в спосіб підконтрольний поліції та службі безпеки Британії», - заявив Бернгем.

Обмін розвідувальною інформацією засновується на довірі

Партнери по НАТО закликали країни до продовження обміну інформацією. "НАТО та партнерам необхідно ділитись інформацією", - сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо коментуючи інцидент. «Досвід свідчить, що співпраця між союзниками, друзями та партнерами врятувала життя і забезпечує безпеку наших громадян». Коментуючи витоки інформації, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що обмін розвідувальною інформацією є «дуже важливим». «Обмін розвідувальною інформацією засновується на довірі».

Шашанк Джоші, головний дослідник лондонського Королівського інституту об’єднаних послуг в коментарі CNN зазначив, що витоки інформації розчаровували, але, скоріш за все, не зашкодили розслідуванню теракту в Манчестері. Ймовірно, США почує слова осуду, але, зрештою, система обміну інформацією змінена не буде, переконаний Джоші.

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