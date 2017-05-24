Від Папи Римського до НАТО: Трамп прибув до Брюсселя на саміт Альянсу

Президент США зустрічається з лідерами НАТО в Брюсселі





У середу в ході своєї першої закордонної поїздки на посаді президента Дональд Трамп прибув до Брюсселя, де він зустрінеться з лідерами країн-членів НАТО. Деякі з них, як і раніше, стурбовані ставленням президента США до оборонного союзу, в якому Вашингтон відігравав центральну роль з моменту його заснування в розпал «холодної війни».



Президент Трамп заявив, що його думка про НАТО змінилася після зустрічі з генеральним секретарем Єнсом Столтенберґом минулого місяця.



Під час передвиборчої кампанії Трамп викликав занепокоєння серед країн-членів НАТО після того, як пообіцяв, що США займуть ізоляціоністські і націоналістичні позиції. Однак, як відзначають аналітики, цей план в кінцевому підсумку виявився нереалістичним.



«Раніше він був погано інформований, - зазначає аналітик Джеймс Ґолдґаєр.- Поки що неясно, наскільки краще він поінформований сьогодні, але досить важко просто відкинути Альянс, який Сполучені Штати висунули на передову своєї політики і національної безпеки ще в 1949-му році».



Радники Трампа заявляють, що президент передасть Брюсселю наступне послання.



«Президент Трамп розуміє, що концепція «Америка понад усе» (America First – ГА) не означає тільки Америка, - пояснює помічник президента з національної безпеки Герберт Реймонд Макмастер. - Навпаки, пріоритизація інтересів Америки означає зміцнення союзів та партнерських відносин, які допомагають нам розширити наш вплив і підвищити безпеку американського народу».



Проте, Трамп продовжує наполягати на тому, що всі країни-члени НАТО повинні нести відповідний фінансовий тягар, виконуючи обіцянку про виділення 2% ВВП на оборонні потреби.



«Питання в тому, які результати цих інвестицій? Відповівши на нього, членам НАТО належить зробити багато чого. Вони тільки почали необхідні інвестиції. Після цього, звичайно, вже буде необхідно зібрати багатонаціональні сили і об'єднати їх в єдину бойову одиницю», - підкреслює аналітик з Американської ради із закордонної політики Стівен Бланк.



Прихильники НАТО відзначають, що в умовах більш агресивної позиції Росії, глибоких криз на Близькому Сході і триваючої боротьби з тероризмом в Афганістані та інших регіонах, оборонний Альянс актуальний - як ніколи. Вони сподіваються, що на саміті в Брюсселі лідери НАТО зможуть переконати в цьому президента США.

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