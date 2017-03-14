Діяльність Russia Today у США має розслідуватись мін'юстом - до Сенату внесено законопроект

Сенаторка-демократ Джин Шахін внесла на розгляд Сенату законопроект, який вимагає у Мін'юсту США розслідувати можливі порушення російським міжнародним каналом RT закону, який визначає правила діяльності закордонних агентів на території Америки.
"У нас є вагомі причини вважати, що RT News координує з урядом Росії поширення дезінформації та підрив нашого демократичного процесу. Американська громадськість має право знати, чи це так. RT News публічно завляла, що може уникнути наших законів, використовуючи компанії-прокладки, і настав час Мін'юсту провести розслідування. Мій законопроект надає повноваження необхідні для офіційного затребування у RT News документів та отримання відповіді на питання, на кого працює цей канал”, - йдеться у заяві на сайті Шахін.
"Нещодавня доповідь Дирекції національної розвідки (Director of National Intelligence) під назвою "Оцінка дій Росії та її намірів під час виборів у США" дійшла висновку, що посадовці RT News структурували дочірні організації (affiliate organizations) таким чином, щоб оминути вимоги американського закону про діяльність закордонних агентів у частині звітності", - вказує заява.
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