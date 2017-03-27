Росією пройшли антикорупційні протести, арештовано Навального

У понеділок російський суд засудив опозиційного лідера Олексія Навального до 15 діб позбавлення волі. День раніше його і сотні інших протестувальників затримано на антикорупційному мітингу.
У понеділок Навального перевезено до московського суду за кілька годин до того, як Кремль прилюдно назвав протест «провокацією» для розпалювання насильства і звинуватив організаторів у тому, що вони платили молодим людям, щоб вони взяли участь у протестах.
Суд заявив, що Навальний винен у чиненні спротиву наказам поліції. Раніше його оштрафовано на суму, що дорівнює 350 доларам, за організацію недозволеного протесту.
У неділю десятки тисяч росіян взяли участь у протестах по всій країні на підтримку заклику Навального до підзвітності серед російської еліти.
ОВД-Інфо, організація, яка веде моніторинг політичних переслідувань у Росії, заявила на своїй інтернет-сторінці, що лише в Москкві заарештовано понад 1000 людей.
Цього числа не було підтверджено з незалежних джерел, і державне агентсвто новин ТАСС, покликаючись на московську поліцію, заявило, що арештовано приблизно 500 людей, включно з Навальним.
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