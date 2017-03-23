«Ми маємо посилити ЗС України настільки, наскільки це можливо» – верховний головнокомандувач НАТО

Генерал Кертіс Скапарротті виступив за надання Україні смертоносної зброї
Кремль використовує військові дії в Україні і Сирії, зокрема, і для випробування нових видів зброї та методів війни. Про це на слуханнях у Сенатському комітеті зі збройних сил заявив верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті. Він також виступив за надання Україні смертоносної зброї.
У відповідь на запитання сенатора-респубілканця Джеймса Інгофа про те чи погоджується він з тим, що США мають надати Україні летальну зрою, верховний головнокомандувач НАТО Кертіс Скапарротті заявив, що українці ведуть важку боротьбу, назвавши їх дисциплінованими воїнами.
«Вони протистоять так званим сепаратистам, які, насправді, є російськими ставлениками. Росія постачає їм смертоносну зброю і також випробовує там деякі нові військові методи. Ми маємо посилити українські збройні сили настільки, наскільки це можливо», - заявив генерал Скапарротті.
«Рада чути, що ви підтримуєте надання летальної зброї нашим друзям в Україні», - заявила сенатор-республіканець Джон Ернст, - коментуючи відповідь верховного головнокомандувача НАТО.
Виглядає, що ми всі з цим погоджуємося
«Виглядає, що ми всі з цим погоджуємося. Я про це чітко сказала цій адміністрації і сподіваюся, що ця адміністрація вирішить надати допомогу якомога раніше. Віднедавна я відчуваю все більше занепокоєння через використання Росією тактичних дронів для встановлення місцезнаходження артилерії, а також технологій для блокування GPS навігації», - сказала сенатор Ернст
Відтак вона запитала генерала Скапарротті, які види найновітнішої технології росіяни використовують проти України і в інших конфліктах?
Ми бачимо, що в Україні росіяни, в певній мірі, роблять те, що вони робили в Сирії
«Ми бачимо, що в Україні росіяни, в певній мірі, роблять те, що вони робили в Сирії. Це - використання українського конфлікту як полігону для випробовування їхньої новітньої технології та методів. Серед них те, що ви згадали, - скорочення часового проміжку між тим коли виявлена ціль і тим коли вона може бути уражена, зокрема з використанням безпілотників.
«Це проблема і для США. Адже ці методи починають застосовувати, певною мірою, і інші терористи. Ми працюємо над цими технологіями. Робота з Україною надає і нам можливість протестувати деякі речі, які ми робимо. Ми маємо надати їм системи раннього сповіщення і тому подібне, щоб вони могли протистояти тому, що роблять російські ставленики», - заявив на слуханнях у Комітеті Сенату з питань збройних сил генерал Кертіс Скапарротті.
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