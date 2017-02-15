ЗМІ: біля узбережжя США помічений російський розвідувальний корабель

Крім того, Пентагон повідомив про новий випадок обльоту американського есмінця російськими військовими літаками

Російський розвідувальний корабель веде патрулювання біля східного узбережжя США, повідомляють американські ЗМІ.

Відразу кілька ЗМІ повідомили, що судно, що належить до категорії допоміжних розвідувальних кораблів, зайшло в порт на Кубі і піднімається уздовж східного узбережжя США.

В даний час корабель знаходиться в районі штату Делавер, залишаючись у міжнародних водах. Очікується, що він продовжить рух на північ, поки не дійде до бази підводного флоту в Нью-Лондоні, штат Коннектикут, після чого розгорнеться і попрямує назад у сторону Куби, йдеться в публікаціях.

У присутності іноземних суден і літаків поблизу території США немає нічого нового. У 2015 році з’явилися повідомлення про російські розвідувальні кораблі, які помічені в районі, де прокладені трансатлантичні кабелі.

Торік російські винищувачі облетіли американський есмінець у Балтійському морі. Як повідомили в Пентагоні, чотири дні тому в Чорному морі стався аналогічний інцидент.

Спочатку російський патрульний літак пролетів на низькій висоті поблизу есмінця «Портер», за ним пролетіли два російські винищувачі, а через короткий час – третій.

Представники США назвали обльоти «небезпечними і непрофесійними».

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