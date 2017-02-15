Трампу не слід чекати повернення Україні Криму - Кремль

Представники Кремля і МЗС РФ заявили, що повернення Криму Україні чекати не слід





Росія відповіла «ні» на вимогу Сполучених Штатів про повернення Україні анексованого Криму.



В ході брифінгу в середу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відкинув саму ідею, що Крим може бути предметом переговорів.



«Що стосується повернення Криму, то ця тема не обговорюватиметься, бо вона не може обговорюватися. Росія не обговорює питання, пов'язані із своєю територією, із міжнародними партнерами», - сказав він.



Пєсков додав, що тема статусу Криму не піднімалася під час телефонної розмови президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа, яка відбулася в кінці січня.



У вівторок прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що адміністрація президента Трампа не має наміру повторювати помилки президента Барака Обами, «які допустили можливість захоплення Криму».



«Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти, що очікує від російського уряду деескалації насильства в Україні та повернення Криму», - повідомив Спайсер.



Подібна реакція надійшла від Міністерства закордонних справ Росії.



«Ми свої території не повертаємо. Крим є територією Російської Федерації», - підкреслила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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