Екс-головнокомандувач НАТО закликав Трампа озброїти Україну, щоб не повторити помилок Обами

Дональд Трамп має уникнути помилки Барака Обами, який не наважився надати Україні оборонні озброєння, необхідні для самооборони. Про це у свідченнях перед комітетом Сенату із міжнародних відносин заявив генерал Філіп Брідлав, колишній головнокомандувач військ НАТО у Європі.

Адміністрація Обами не виявила бажання надати Україні оборонні озброєння, необхідні для того, щоб краще захистити себе. Нова команда спроможна уникнути цієї помилки

"Адміністрація Трампа, яка розуміє важливість сильної позиції для успіху у переговорах, повинна сповідати позицію розміщення оборонних засобів на найближчих підступах до супротивника, коли йдеться про протидію викликам Кремля на адресу НАТО. Адміністрація Обами не виявила бажання надати Україні оборонні озброєння, необхідні для того, щоб краще захистити себе. Нова команда спроможна уникнути цієї помилки", - йдеться у тексті виступу Брідлава, оприлюдненому на сайті Комітету.



Брідлав також закликав Трампа не знімати санкцій з Росії до повного виконання Росією умов Мінських угод.

Не можна дозволити, щоб заради співпраці ми відмовлялись від власних принципів, чи здавали власні інтереси

Чим більше проблем Росія має в Україні, тим менша ймовірність того, що вона спричинятиме проблеми на східному фланзі НАТО, також заявив Брідлав.

"Діалог з Росією можливий, так само, як і співпраця з певних важливих питань. Але не можна дозволити, щоб заради співпраці ми відмовлялись від власних принципів, чи здавали власні інтереси. Ми повинні починати діалог на базі довіри та взаємоповаги. Таким чином можно буде досягнути угод, які служитимуть нашим інтересам, і протримаються тривалий час", - відзначив Брідлав.

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