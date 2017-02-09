Спікер Палати представників сумнівається, що відносини США з Росією вдасться поліпшити

Пол Раян також заявив про «разючу різницю» між США і Росією



Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Пол Раян заявив в телеінтерв'ю, що між Росією і США існує «разюча різниця», і висловив сумніви в тому, що президенту Дональда Трампа вдасться налагодити відносини з Москвою.



«Між Сполученими Штатами Америки та путінською Росією існує разюча різниця», - сказав Раян в інтерв'ю каналу PBS.



На його думку, підхід Трампа до Росії - по суті - схожий на ставлення до неї екс-президентів Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами.



Спікер нагадав про так звану політику «перезавантаження» у відносинах з Росією, яку намагалася проводити екс-держсекретар Гілларі Клінтон.



«Мені здається, те, що намагається зробити президент, не надто відрізняється від того, як поводилися з Росією попередні два президента. Не думаю, що це спрацює», - підкреслив Раян.



«Логічно, чому вони цього хочуть. Є випадки, коли наші інтереси збігаються з російськими, а є випадки, коли ні», - сказав він.



Коментуючи нещодавні висловлювання президента Трампа на захист Володимира Путіна, Раян особливо підкреслив, що між США і Росією немає «моральної еквівалентності».



«Я не вважаю, що тут є хоч якась моральна еквівалентність. Я просто не згоден з такою ідеєю», - сказав Раян.



В інтерв'ю Fox News, яке звиучало в ефірі кілька днів тому, президент Трамп виступив на захист Путіна, коли ведучий Білл О'Райлі назвав того «вбивцею». «Убивць на світі багато. І у нас в країні багато вбивць. Ви думаєте, наша країна так невинна?» - запитав у ведучого президент США Дональд Трамп.

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