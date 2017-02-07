Лавров задоволений підходом Трампа до питання України

Поверненням Донбасу під контроль української влади проблеми України не вирішаться – Лавров



Міністр закордонних справ Росії у вівторок похвалив Дональда Трампа за його підхід до кризи в Україні, кажучи, що це знаменує значне покращення у ставленні до ситуації в порівнянні з політикою його попередника Барака Обами. Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Така заява Cергія Лаврова ймовірне викличе стурбованість в офіційного Києва.

«(Трамп) сказав, що хоче зрозуміти ситуацію в Україні і відтак вирішить, як він має діяти. Це, на мій погляд, є значною і якісною зміною курсу в порівнянні із зусиллями адміністрації Обами, - повідомляє інформагентство ТАСС з посиланням на слова міністра Лаврова.

Лавров заявив, що США тепер зрозуміли, що відновлення контролю Києвом над Східною України не вирішить усіх проблем в країні, - повідомляє Reuters.

«Якщо хтось сподівається, що всі проблеми в Україні можна просто вирішити шляхом відновлення повного контролю нинішнього режиму на Донбасі - це утопія», - заявив Лавров.

«Всі це розуміють, і в Європі, в тому числі в Парижі, Берліні і Брюсселі. І Вашингтон також це розуміє. Вони почали це усвідомлювати ще за попередньої адміністрації».

У вівторок канцлер Німеччини Анґела Меркель розмовляла по телефону з президентом Володимиром Путіном. Німецький лідер закликала російського президента використати свій вплив на сператистів у Східній Україні, щоб зупинити там насильство.

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