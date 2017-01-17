Нікола Стерджен: Шотландія мусить мати право на вибір незалежності

План британського уряду по вихід з Європейського Союзу є «економічною катастрофою», і Шотландія мусить мати можливість голосувати за незалежність, якщо його погляди на Brexit відкидаються, заявила у вівторок перший міністр шотландського уряду Нікола Стерджен.

Стерджен, яка вже традиційно веде уряд до незалежності, говорила після того, як прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Великобританія вийде з єдиного ринку Європейського Союзу і накладатиме обмеження на імміграцію в той час, як шукатиме справедливі торговельні угоди по всій земній кулі.

Стерджен сказала, що шотландці, які на референдумі в червні минулого року голосували очевидною більшістю проти виходу з ЄС, в даний час, швидше за все, хочуть незалежності.

Мей представила ряд пропозицій щодо відносин Шотландії з урядом Великобританії, включаючи варіант, який передбачає, що Шотландія зберігає свої зв’язки з єдиним ринком ЄС та всередині Великобританії.

Багато хто вважає, що це непрактично, але шотландський уряд стверджує, що, як Brexit є безпрецедентним, тому треба виявити творчий підхід.

Стерджен сказала, що хоче доказів того, що голос Шотландії буде взятий до уваги урядом у Лондоні.

«Уряду Великобританії не можна дозволити вивести нас з ЄС і єдиного ринку, незалежно від впливу на нашу економіку, робочі місця, рівень життя і нашої репутації як відкритої, толерантної країни, без того, щоб Шотландія мала можливість вибирати між цим та іншим майбутнім», сказала вона.

Рут Дейвидсон, лідер Консервативної партії в Шотландії, заявила, що Стерджен повинна відступити від погрози проголосити незалежність.

Шотландський уряд зустрінеться з колегами з уряду Великобританії в четвер у Лондоні в рамках переговорів по Brexit.

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