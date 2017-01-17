Німеччина каже, що в НАТО стурбовані зауваженнями Трампа про «застарілість» оборонного союзу

Міністр закордонних справ Німеччини заявив у понеділок, що коментарі новообраного президента Дональда Трампа, що НАТО застаріле, викликала заклопотаність серед 28 членів альянсу.

Франк-Вальтер Штайнмаєр, виступаючи після зустрічі з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом в Брюсселі, сказав, що слова Трампа суперечать думкам, висловленим призначеним на посаду міністра оборони Джеймсом Маттісом.

«Я розмовляв сьогодні не тільки з міністрами закордонних справ ЄС, але й міністрами закордонних справ країн НАТО, і можу повідомити про те, що є сигнали про те, що не було ніякого послаблення напруженості», заявив журналістам Штайнмаєр, коли його запитали про інтерв’ю Трампа виданням Bild і Times of London.

«Очевидно, що коментарі новообраного президента Трампа, що він розглядає НАТО як застарілу організацію, розглядалися з тривогою», сказав він.

Трамп, який повинен бути приведений до присяги як президент в п’ятницю, заявив, що НАТО застаріле, оскільки воно не захищене від терористичних нападів.

Він також сказав, що завжди з «великою повагою» ставився для канцлера Німеччини Анґели Меркель, але розкритикував її рішення з 2015 року про дозвіл на прибуття хвилі мільйона мігрантів як «катастрофічну помилку», яке відкрило двері для терористичних атак.

Державний секретар США Джон Керрі сказав, що було «недоречним» для Трампа втручатися безпосередньо в політику іншої країни своїми зауваженнями.

«Він буде змушений говорити про це, оскільки від п’ятниці нестиме відповідальність за ці відносини».

НАТО з 1950-х років вважається наріжний каменем оборони Західної Європи, розширюючи свою зону діяльності в період після закінчення «холодної війни» до кордонів Росії, що викликає її велике незадоволення. Установчий договір альянсу зобов’язує всіх членів розглядати напад на будь-яку одну державу як напад на всіх.

Проте один з радників Трампа заявив, що лише деякі частини договору про взаємну оборону застарілі, але не всі.

Представник Кремля сказав, що він згоден з Трампом, що НАТО, яке російські офіційні особи характеризують як ворожий залишок «холодної війни», застаріле.

Трансатлантичний координатор Німеччини Юрґен Гардт, сказав агентству Reuters, що він не очікує, що Конгрес дозволить Вашингтону відмовитися від своєї провідної ролі в НАТО.

За його словами, ключові американські законодавці, в тому числі голова сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн, розповів йому кілька тижнів тому, що вони очікували, що Вашингтон залишається надійним партнером оборонного блоку, і він не очікував, що Трамп скасує розгортання 4000 військовослужбовців США в Польщі.

Норберт Реттґен, глава комітету із закордонних справ Німеччини, заявив, що Німеччина повинна докладати зусиль, щоб відновити західну єдність.

«Європа не може замінити роль Сполучених Штатів щодо безпеки, так що багато поставлено на карту – самі основи ліберального порядку на міжнародному рівні і європейської безпеки, і для цього ми повинні боротися, тому що в цьому наш основний екзистенціальний інтерес», сказав Реттґен агентству Reuters.

Трамп повторив критику тих членів НАТО, які не вносять принаймні двох відсотків свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Німеччина докладає зусиль, щоб поступово збільшити свої військові витрати, повідомив на прес-конференції представник міністерства оборони Єнс Флосдорфф. Меркель у листопаді сказала, що вона не могла обіцяти, що мета НАТО буде зустрінута «в найближчому майбутньому».

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