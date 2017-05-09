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На президентських виборах у Південній Кореї найбільшу кількість голосів здобув Мун Джеин

  • Голос Америки

Провідний президентський кандидат Мун Джеин

Згідно з результатами опитування на виборчих дільницях, кандидат Ліберально-демократичної партії Південної Кореї Мун Джеин веде перед на президентських виборах.

Опитування, проведене корейськими радіо-телевізійними станціями KBS, MBS та SBS, показують, що Мун Джеин отримав понад 41 відсоток голосів. Ці результати опитування на виборчих дільницях підтверджують результати опитування громадської думки, які давали провідному кандидату 20-відсоткову перевагу над іншими кандидатами.

Після дуже неспокійного політичного періоду, пов’язаного з виявленням причетності президента Пак Кин Хе до багатомільйонних незаконних операцій, що призвело до масових протестів і усунення її від влади, у виборах взяла участь історично велика кількість громадян.

Національна виборча комісія повідомила, що на вибори прийшло понад 80 відсотків громадян з правом голосу.

Як передбачається, офіційні результати президентських виборів будуть оголошені в середу вранці в Сеулі.

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