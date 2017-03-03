Швеція повертає загальну військову повинність перед лицем російської загрози

У Міноборони країни цей крок пояснили погіршенням безпеки і недостатньою кількістю добровольців

Швеція вирішила відновити загальну військову повинність для чоловіків і жінок в зв’язку із скороченням числа добровольців і зростаючими побоюваннями з приводу агресивної поведінки Росії в Україні і країнах Балтії.

«Ситуація в сфері безпеки в Європі і районі Швеції погіршилася, а призив на добровільній основі не забезпечує збройним силам достатньо підготовлених кадрів, – заявило в Міністерство оборони Швеції. – Відновлення військового обов’язку необхідне для забезпечення військової готовності».

За словами представника Міноборони Марінетт Ню Радебу, в липні на службу будуть призвані 4000 чоловіків і жінок, а сама служба почнеться в січні 2018 року. Їх відберуть із близько 13000 осіб 1999 року народження.

Радебу заявила британській телекомпанії ВВС, що на цей крок Швецію підштовхнули «зміни в сфері безпеки в нашому регіоні». Швеція не є членом НАТО. «У число причин входять незаконна анексія Криму Росією в 2014 році, конфлікт в Україні та підвищена військова активність в нашому регіоні», – сказала вона.

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